Missa pels 50 anys de la fundació de Solius

Aquest dissabte va fer 50 anys de la fundació del monestir de Santa Maria de Solius i el centre de culte va fer una celebració per commemorar l´efemèride. Es va celebrar una missa al monestir que va presidir fra Mauro-Giuseppe Lepori, abat general de l´Orde Cistercenc.

Va tenir lloc a les onze del matí i va comptar entre altres amb la presència del bisbe de Girona, Francesc Pardo, el director general d´Afers Religiosos de la Generalitat, Enric Vendrell –entre altres autoritats–, monjos de Poblet, monges de Vallbona i també nombrosos capellans.

I és que la fundació del monestir de Santa Maria de Solius va néixer de quatre monjos de Poblet que van fundar-lo el 21 de gener del 1967. Es tracta d´una comunitat cistercenca que actualment compta amb nou membres.

A banda de l´eucaristia, l´Arxiu Municipal de Sant Cristina ha publicat amb motiu de l´aniversari un quadern titulat Solius. El terme agrícola de Santa Cristina d´Aro que ahir es va poder adquirir.

I la Plataforma Salvem Solius, per la seva banda, va fer una clavada de pancartes en protesta per la instal·lació d´una granja de pollastres en aquest veïnat de Santa Cristina d´Aro. L´acte es va fer també ahir coincidint amb el 50è aniversari de l´arribada dels monjos al monestir. La portaveu de la plataforma, Helena Bou, va dir que a l´església també li afecta el projecte i, d´aquesta manera, «els volen conscienciar» perquè els ajudin a aturar-lo. Bou assegura que «el problema de contaminació seria important», a més d´un impacte ambiental «nefast» per a una vall que és un «referent en turisme de natura».

Tot i que el projecte continua endavant, l´Ajuntament de Santa Cristina d´Aro ha demanat dos informes: un a l´Agència Catalana de l´Aigua (ACA) per valorar l´impacte sobre l´aqüífer i l´altre al Departament d´Agricultura per calibrar l´impacte mediambiental. La granja és un projecte de dos germans de la zona i preveu la instal·lació de tres naus de 104 metres de llarg per catorze d´ample i quatre i mig d´alçada, a banda de sis sitges. Tot plegat per acollir 83.500 pollastres d´engreix.