Costes compromet una solució per a la seguretat de la urbanització Els Griells

El cap de Costes a Girona, Jordi Planella, prioritzarà una "solució definitiva" per a la seguretat de la urbanització Els Griells a l'Estartit (Baix Empordà). Costes vol resoldre la problemàtica que afecta el passeig i la platja, més enllà de les aportacions de sorra i de les reparacions de l'escullera. Planella s'ha reunit aquest dilluns amb l'alcalde de Torroella de Montgrí, Josep Maria Rufí, el president de l'EMD de l'Estartit, Genís Dalmau, i altres representants polítics i tècnics i ha recollit l'estudi redactat per l'associació veïnal de Griells –que també hi ha assistit- per a la recuperació de la façana litoral. El document aborda propostes per frenar la regressió de la sorra i garantir la seguretat a la zona.

La reunió és la continuació de la que van mantenir l'ajuntament i Costes el passat mes de gener. A la trobada s'ha tractat la problemàtica relacionada amb la regressió de la platja i la necessitat de trobar-hi una solució definitiva. En aquest sentit, Planella ha dit que és "plenament conscient de la situació" i ha assegurat que treballarà "insistentment" perquè s'executi una solució definitiva a mig termini.

D'altra banda, un altre dels temes que s'han tractat ha estat el del projecte per donar continuïtat al passeig i fer-lo arribar a la zona de la Pletera. Costes vol impulsar-lo amb l'objectiu d'acabar d'ordenar la façana marítima d'aquest sector del municipi. De fet, consideren que el passeig relligaria els dos sectors urbans dels Griells i la Pletera, on actualment s'està desenvolupant un projecte Life per recuperar l'antiga zona de maresmes litorals. Durant la reunió, també han parlat del passeig de la Platja Gran i han fet balanç de les obres del Molinet i el desenvolupament del projecte Life.

L'alcalde, per la seva banda, ha valorat positivament la reunió i insisteix que cal abordar amb urgència aquesta problemàtica. En aquest sentit, s'ha mostrat molt satisfet després que Planella hagi manifestat el seu compromís ferm per tal que es pugui prioritzar la resolució d'aquesta situació, que afecta no només la imatge turística del municipi, sinó la seguretat dels veïns i veïnes que tenen habitatges a primera línia de mar, ha dit.

L'alcalde reconeix que la gestió del front marítim municipal no és fàcil i representa un gran repte atesa la seva complexitat, ja que cal fer compatible els usos turístics i residencials, amb la preservació d'un entorn d'alt valor mediambiental, emplaçat al cor del parc natural.