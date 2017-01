Servitransfer SL seguirà prestant el servei de recollida de residus a Forallac

L'Ajuntament de Forallac ha adjudicat a Servitransfer SL el contracte de serveis per a la recollida i transport de residus municipals i control, manteniment i neteja de la deixalleria municipal. L'empresa ja estava realitzant el servei de recollida de residus des de l'any 2001 i va ser motiu de polèmica l'estiu passat ja que el grup de Tots Som Forallac-ERC, a l'oposició a l'Ajuntament, va denunciar que no hi havia cap contracte per a la seva prestació des que el va assumir l'any 2001.

En aquell moment, l'alcalde, Josep Sala, va manifestar que la situació no era ben bé així sinó que hi havia «contractes vells als quals s'han afegit serveis». En tot cas, va concretar que l'Ajuntament treballava ja en la convocatòria d'un concurs obert perquè el servei estigui en un únic contracte.

Així, després del concurs, el servei el seguirà prestant Servitransfer SL durant els propers quatre anys per un import de 678.974,08 euros (més 67.897,40 del 10% de l'IVA, cosa que puja el cost del servei fins als 746.871,48 euros). L'adjudicació es va fer el 29 de novembre de l'any passat i es va formalitzar el 23 de desembre.

Sala ha explicat que diverses empreses es van interessar pel contracte, però que només se'n van presentar dues al concurs. El batlle ha comentat que l'oferta econòmica de les dues empreses era dins dels 600.000 euros, però que l'oferta de Servitransfer era la millor objectivament.

El preu base de la licitació era de 700.000 euros (sense IVA) arran de l'estudi de valor del contracte que va realitzar un tècnic extern a l'Ajuntament, que també va redactar el plec de clàusules administratives del concurs. Sala ha afirmat que l'Ajuntament ha actuat amb la màxima transparència amb les empreses, a les quals es va convidar a assistir a la delibració de la mesa de contractació, cosa que no és pública.

Sala també ha precisat que l'empresa que no ha obtingut el contracte no ha presentat cap recurs. El batlle ha afegit que el servei, fins ara, costava 540.000 euros (sense IVA) per un període de quatre anys, de manera que s'ha encarit.