Calonge afegirà el nom de Sant Antoni al nom oficial del municipi

L'alcalde de Calonge, Jordi Soler, ha signat el decret d'inici de l'expedient de canvi de nom del municipi de Calonge, amb la proposta que passi a dir-se Calonge – Sant Antoni. D'aquesta manera s'inicia el tràmit que ha de portar aquest municipi a incloure el topònim de Sant Antoni en la seva denominació oficial. Soler ha explicat que «ara es donen les circumstàncies per iniciar aquest expedient de canvi de nom del municipi per convertir-lo en municipi de Calonge – Sant Antoni» i ha afegit que «la realitat social, humana i econòmica fa que en aquests moments sigui lògic que es completi el nom del municipi amb els dos nuclis».

Un cop signat el decret hi haurà l'exposició pública, i posteriorment es resoldran les al·legacions i el Ple votarà la proposta. Aquest acord serà enviat al Departament de Governació i Administracions Públiques, que el remetrà a l'Institut d'Estudis Catalans perquè emeti un informe en el termini de dos mesos sobre la denominació proposada per l'Ajuntament, i sobre si aquesta s'adiu amb la toponímia catalana, si hi ha incorreccions lingüístiques o si hi pot haver confusió amb la denominació d'un altre municipi.