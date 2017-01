El govern i la policia de Sant Feliu tanquen un acord pel salari dels agents

L'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i la plantilla de la Policia Local han arribat a un acord per la problemàtica en el càlcul dels complements de les retribucions de la plantilla, cosa que havia arribat al contenciós administratiu. L'acord va ser ratificat en el ple d'ahir. El motiu de la disputa era la retirada d'un complement de 401,50 euros mensuals que inicialment cobraven per la realització de 42,5 hores setmanals, i que van seguir percebent malgrat que se'ls reduís la jornada a 37,5 hores setmanals.

L'acord, va explicar el regidor de la Policia Local, Jordi Vilà, va comptar amb el suport de 21 dels 22 agents (agents, caporals i sergents) de la plantilla i consisteix en dos punts: per un costat, l'Ajuntament ha fet una valorització dels llocs de treball de la Policia Local, cosa que afecta el complement específic per cada agent i que es tradueix en una major puntuació i, per tant, major retribució; i per l'altre costat, s'estableix un complement específic funcional de 143,60 euros mensuals per aquells agents que prolonguin en dues hores i mitja la seva jornada setmanal (de 37,5 hores). Aquest complement, precisa l'acord, és «voluntari, no consolidable, condicional i previsible».

L'equip de govern va comunicar que la negociació ha durat un any i hi han pres part la regidora de Recursos Humans, Sílvia Romero; Jordi Vilà; així com l'alcalde i el primer tinent d'alcalde. Vilà va afegir que l'acord entre les dues parts inclou la retirada dels recursos contencions administratius que els agents van interposar contra l'eliminació dels 401,50 euros.

Els agents argumentaven que l'annex de la Policia Local al conveni col·lectiu estableix que el concepte de prolongació de jornada (pel qual percebien aquests 401,50 euros) esdevé complement específic funcional del seu sou; a canvi, els agents rebutjaven participar en l'actualització de la valorització dels seus llocs de treball que es va fer aleshores a la plantilla municipal. La primera sentència d'un recurs presentat per un agent va desestimar l'argument.

Fins al novembre de 2014, els agents de la policia que feien les 42,5 hores setmanals –quasi tota la plantilla– percebien aquests 401,50 euros de prolongació de jornada. Aquell mes, però, la jornada es va reduir a 37,5 hores setmanals, ja que el citat annex del conveni va establir que la Policia Local faria la mateixa jornada que la resta de funcionaris de l'Ajuntament, i s'establia que els 401,50 euros s'incorporaven al complement específic.



Noves incorporacions

El govern local va voler deixar clar que la decisió de retirar el complement funcional es fonamentava en informes tècnics d'especialistes en la matèria.

Jordi Vilà va explicar que aquesta negociació i l'acord al qual s'ha arribat és un element més del procés de millora dels serveis de la Policia Local ganxona. El regidor va citar que en breu arribaran a la Policia Local 37 armilles antibales (també per als interins), que s'han adquirit nous vehicles, armes de foc i s'està tramitant l'ampliació de la plantilla en dos agents més i estan a punt de convocar-se tres places més. A més, hi ha pressupostada la instal·lació de càmeres de videovigilància a la ciutat.