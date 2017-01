L´Ajuntament de Calonge va concedir 6.345 euros en ajuts a llibres de text

L'Ajuntament de Calonge va concedir el curs passat un total de 6.345 euros en ajuts per llibres de text a les famílies amb alumnes escolaritzats al municipi. Aquest import s'ha destinat a ajudar les famílies de 109 alumnes de les Escoles Pere Rosselló, La Sínia, Llevantí de Mar i l'Institut Puig Cargol. Aquestes xifres representen que gairebé un 9% dels alumnes s'han pogut beneficiar d'aquest ajut destinat a llibres de text i material escolar que s'adreça a famílies en situacions econòmiques desfavorides i amb fills escolaritzats entre el primer curs de primària i quart d'ESO.

En el cas de l'Escola Pere Rosselló gairebé un 14% dels alumnes han sol·licitat aquest ajut; un 13% de l'Escola Llevantí de Mar; gairebé un 7% de l'Institut Puig Cargol; i un 3% de l'Escola La Sínia, han informat fonts municipals. Els ajuts per llibres i material escolar estan gestionats per l'Àrea d'Ensenyament de l'Ajuntament, en coordinació amb la de Serveis Socials.

El ple de l'Ajuntament de Calonge va aprovar a mitjans de l'any passat les bases que regulen la concessió d'aquests ajuts per a famílies amb fills en edat d'escolarització obligatòria. Amb aquestes bases l'Ajuntament de Calonge establia els criteris per adjudicar les ajudes i preveia un ajut de 60 euros per alumne, sempre que es compleixin uns determinats criteris. L'objectiu de l'Ajuntament era que aquest tipus d'ajuts arribessin a les famílies que ho necessiten, per això es va optar per establir uns criteris concrets enlloc d'oferir un ajut universal com s'havia fet anteriorment.

Els ajuts per l'adquisició de llibres de text i material escolar s'adrecen a alumnes escolaritzats en qualsevol dels cursos de l'etapa d'escolarització obligatòria, que estiguin empadronats al municipi amb una antiguitat mínima de 6 mesos i que s'acullin als programes de socialització de llibres de text. Un altre dels condicionants és no superar el llindar màxim de renda establert a les bases, que se situa en una escala que va des dels 13.451,60 euros per a famílies de dos membres, fins als 25.451,60 euros per a famílies de 10 membres. Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut que es pugui rebre per la mateixa finalitat d'altres entitats públiques o privades, si bé en cap cas la suma dels ajuts pot superar el cost de la despesa dels llibres.

L'Ajuntament va iniciar la línia d'ajuts per l'adquisició de llibres de text i material escolar durant el curs 2005 – 2006. Llavors, es van signar els primers convenis de subvenció amb les AMPA.