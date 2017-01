Rull anuncia un pla de 20 milions per millorar les carreteres del Baix Ter

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va presentar ahir al Consell d'Alcaldes del Baix Empordà un pla de millora a les carreteres del Baix Ter, especialment enfocat en la seguretat viària i amb una inversió prevista de prop de 20 milions d'euros en quatre anys. Les actuacions abasten les carreteres GI-642 i GI-643 entre la Pera i Torroella de Montgrí; la GI-633 i GI-634 entre Medinyà i Verges, i la connexió de la C-31 i la carretera de l'Escala. El conseller va remarcar que «en matèria de carreteres prioritzem en funció de quatre factors: seguretat, congestió i capacitat, equilibri territorial i activitat econòmica».

Les actuacions que s'inlcouen en el programa són la rotonda a la intersecció entre la C-31 i GI-632 (carretera de l'Escala), la qual tindrà 56 metres de diàmetre i dos carrils; un pressupost d'uns 700.000 euros; i que es licitarà aquest any. A la GI-633, de la cruïlla de la N-II a la variant de Sant Jordi Desvalls, amb una inversió estimada de fins a quatre milions d'euros, es preveu portar a terme les obres d'eixamplament i millora del traçat d'aquest tram, així com la millora de la seguretat i les interseccions a la travessera de Cervià de Ter. Les obres es licitaran durant aquest any.

Una altra actuació és la millora de la seguretat viària entre la variant de Sant Jordi Desvalls fins a Verges: es preveu redactar el projecte aquest any i licitar les obres durant el 2018, amb un pressupost d'uns tres milions d'euros. Les obres inclouran l'eixamplament i millora del traçat, així com la millora d'interseccions i seguretat a les travesseres de Colomers, Jafre i Verges. També es projecta la rehabilitació i millora del pont de Verges: el projecte es redactarà durant aquest any i les obres s'impulsaran l'any vinent, amb una inversió prevista de 2,5 milions d'euros per rehabilitar el viaducte existent, amb una nova secció per habilitar el trànsit de vianants i bicicletes. Les obres s'executaran durant el 2018.

La millora de la seguretat viària a la GI-642 i GI-643 entre la intersecció amb la C-31 i Gualta és una altra actuació. Es redactarà aquest any tres projectes i els treballs s'executaran per fases entre 2018 i 2020: Rupià-Parlavà; Parlavà-Serra de Daró i Serra de Daró-Torroella de Montgrí. S'estima una inversió de 9 milions d'euros.

El programa inclou també mesures de seguretat viària a les travesseres urbanes: 500.000 euros per implementar millores semafòriques, itineraris de vianants i la senyalització de les travesseres de Colomers, Jafre, Verges, Ullà, Torroella de Montgrí, Rupià, Parlavà i Serra de Daró, d'acord amb els municipis afectats. L'estudi i l'execució dels treballs es durà a terme aquest any.

Paral·lelament al desplegament d'aquest pla de millora de la seguretat viària, el Departament de Territori i Sostenibilitat treballarà, conjuntament amb els ens locals, en la definició de la variant de Torroella de Montgrí, que ha de permetre evitar el trànsit de pas pel nucli urbà i millorar, així, la mobilitat en aquest entorn. Rull va afirmar que «hem de garantir un pacte territorial molt clar perquè, governi qui governi, es pugui tirar endavant».