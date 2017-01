El Life Pletera desplaçarà la línia elèctrica de la maresma recuperada

El projecte Life Pletera que es desenvolupa a l´Estartit desplaçarà la línia elèctrica de mitja tensió de l´antiga urbanització fora de l´àmbit de la maresma recuperada i la substituirà per una de nova, soterrada en tot el seu traçat, que vorejarà el límit de la Xarxa Natura 2000. L´objectiu és reduir-ne l´impacte paisatgístic i l´afectació negativa que pot tenir sobre les aus. Es tracta d´una actuació que no estava prevista ni pressupostada en el projecte inicial, però que es podrà tirar endavant gràcies als estalvis que s´han generat durant la fase de desurbanització i creació de les noves llacunes.

La regidora de Medi Ambient de l´Ajuntament de Torroella de Montgrí, Sandra Bartomeus, ha precisat que «inicialment es preveia una petita adaptació dels serveis elèctrics de l´antiga urbanització, però amb aquesta nova actuació projectada, de més abast, es podrà retirar totalment la línia de l´àmbit del Life Pletera. A banda de disminuir l´impacte visual en un entorn d´elevat valor natural i paisatgístic, s´evitarà que les aus puguin patir accidents, un aspecte molt important a tenir en compte ja que la recuperació de les maresmes portarà associat, com ja s´ha constatat, un increment d´aus a la zona».

El pressupost previst per a aquests treballs de desurbanització i creació de llacunes del Life Pletera era d´1,3 milions d´euros, però finalment ha estat sensiblement inferior per dos motius. Per una banda, s´han obtingut estalvis en la gestió dels residus i les terres. A més, el nombre d´hores destinat als treballs de desurbanització i creació de llacunes també ha estat inferior gràcies a les bones condicions meteorològiques (poca precipitació) de l´any passat, fet que va permetre treballar pràcticament sense interrupcions en un entorn molt sensible a les pluges. Aquestes dues circumstàncies han permès generar al voltant de 180.000 euros d´estalvi, que es destinaran a finançar el desmantellament, desplaçament i soterrament de la línia de mitja tensió que connecta les subestacions de Palafrugell i Bellcaire.

Per poder destinar l´estalvi a aquesta nova actuació, els responsables del Life Pletera han hagut de demanar autorització a la Comissió Europea, ja que aporta el 75% del finançament del Life Pletera i ha d´aprovar qualsevol canvi de destinació dels fons. L´informe de la Comissió Europea ha estat positiu i en aquests moments la companyia Endesa ja està elaborant el projecte tècnic de desmantellament de l´actual instal·lació elèctrica i soterrament de la nova. Es preveu iniciar els treballs abans de Setmana Santa, per tenir-los enllestits abans de l´estiu. Els executarà l´empresa pública Tragsa, que és sòcia del projecte i ha estat l´encarregada de la fase de desurbanització i creació de noves llacunes.



Soterrada a la Xarxa Natura

La línia de la Pletera té un traçat d´1,5 quilòmetres i connecta les cases de la urbanització amb alguns masos més a l´interior i amb la zona del marge dret de la Gola del riu Ter. Discorre soterrada per la part on hi ha asfaltat el carrer i a l´altura del camí Fondo continua en format aeri fins a creuar el riu Ter. La proposta passa per la retirada de tota la línia dins l´àmbit de la Pletera, tant la soterrada com l´aèria, de manera que el traçat es farà de forma subterrània resseguint tot el perímetre de la Xarxa Natura 2000, que coincideix amb els camins de la Caminassa i el camí de la Gola. Es preveu que la nova instal·lació tingui un traçat aproximat de 2,4 quilòmetres.