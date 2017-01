Pals adjudica l´obra de la fase 6-A de la urbanització Mas Tomasí

L´Ajuntament de Pals ha donat un pas més per completar la urbanització de Mas Tomasí. El passat mes de desembre el consistori va adjudicar la fase 6-A dels treballs d´arranjament –iniciats per trams l´any 2002– a l´empresa Rubau Tarrés, S.A. per un import total de 387.573,03 euros; del qual els veïns de la fase afectada n´hauran d´assumir el 85%, mentre que l´Ajuntament de Pals aportarà el 15% restant. La previsió és que les obres tinguin un termini d´execució d´uns set mesos.

Maite Servià, regidora d'Urbanisme de Pals, ha assegurat que «el nostre objectiu és donar una resposta definitiva i eficaç a totes les necessitats que han anat expressant els veïns i veïnes del Mas Tomasí al llarg d´aquests darrers anys i garantir sense pal·liatius l´estat òptim de la via pública i dels serveis que es presten en aquesta urbanització». En aquest sentit, un cop es doni compliment a aquesta fase 6-A, el projecte encararà la seva recta final amb les dues subfases que quedaran pendents.



Del 90 al 85%

Les contribucions especials pel finançament d´aquesta fase 6-A van ser motiu de polèmica amb els propietaris: inicialment, l´Ajuntament els volia fer pagar el 90% de l´import de l´obra, cosa que va aixecar les queixes dels propietaris perquè en les fases anteriors els propietaris havien hagut de fer front al 75%.

Posteriorment, l´equip de govern va accedir a incrementar la seva aportació al 15%, cosa que va reduir la dels veïns al 85%. A més, el cost del projecte s´ha reduït notablement del previst inicialment: així, un any enrere, l´import que calculava l´Ajuntament per executar aquesta fase 6-A de la urbanització era de 641.417,83 euros, mentre que l´import final de l´adjudicació ha estat de 387.573,03 euros.

L´actuació es farà a la part més alta de Mas Tomasí amb l´objectiu d´arranjar-ne les zones més malmeses. Per tot plegat, tal com s´ha procedit en anteriors fases, l´Ajuntament de Pals atendrà totes les consultes, dubtes i suggeriments dels veïns i veïnes de la urbanització, amb la màxima atenció per part de la direcció tècnica.