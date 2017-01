Torroella ha reduït les emissions de CO2 en un 8% respecte del 2005

El municipi de Torroella de Montgrí ha aconseguit emetre 7.173,48 tones menys de CO2 a finals de 2016 respecte a les que generava el 2005, any en què la xifra es va situar en 89.127,72 tones. Això representa un 8% menys, percentatge que s´ha assolit gràcies a les accions ja completades del Pla d´Acció per l´Energia Sostenible (PAES), ha informat l´Ajuntament. Si s´hi afegeixen les actuacions que estan en curs, que finalitzaran el 2017, aquest percentatge se situarà sobre el 18,5%, ja que es calcula deixar d´emetre 18.024,82 tones de CO2. L´Ajuntament s´ha fixat com a objectiu que el percentatge de reducció de CO2 sigui del 24,74% (22.054,25 tones) d´aquí a quatre anys, el 2020. La regidora de Medi Ambient, Sandra Bartomeus, ha explicat que es pren com a referència l´any 2005 perquè és l´inici del període que s´inclou al Pacte d´Alcaldes per a l´Energia Sostenible (al qual l´Ajuntament de Torroella va entrar el 2012) per a reduir les emissions de CO2: l´objectiu és que entre el 2005 i el 2020, els municipis adherits les redueixen en un 20%. Un percentatge, ha recordat Bartomeus, que es preveu superar amb les actuacions incloses al PAES.

El compromís de reduir les emissions de diòxid de carboni data del febrer de 2012, quan l´Ajuntament de Torroella va subscriure el Pacte d´Alcaldes per a l´Energia Sostenible, la primera i més ambiciosa iniciativa de la Comissió Europea per lluitar contra el canvi climàtic. Per fer-ho possible, l´Ajuntament va aprovar el 12 de desembre de 2013 el Pla d´Acció per l´Energia Sostenible (PAES), en què s´inclouen 74 accions que abasten àmbits diversos com l´enllumenat públic i d´equipaments municipals, el transport, la producció d´energia elèctrica o la calefacció i refrigeració d´equipaments municipals.

Entre aquestes actuacions executades, ha informat la regidora, hi ha la reducció d´emissions procedents de l´enllumenat públic amb el canvi de làmpades o una millor eficiència dels horaris, i la caldera de biomassa que abasteix la calefacció del col·legi Guillem de Montgrí. Queda pendent, per exemple, una altra caldera de biomassa per a l´escola, la llar d´infants, la biblioteca i el pavelló polivalent de l´Estartit.

A finals de 2016, ha informat l´Ajuntament, el grau d´implementació del PAES ha estat del 61,73%, percentatge que inclou les accions completades (25,8%) i les accions en curs (32,53%). Si se sumen els estalvis de CO2 generats quan finalitzin les actuacions en curs, es podrà concloure que aquest 2017 s´hauran deixat de generar 18.024,82 tones de CO2. Si es té en compte que l´Ajuntament vol reduir 22.054,25 tones fins al 2020, en aquests moments, ja s´haurà assolit un 81,74%.

Bartomeus ha concretat que una de les accions importants per aconseguir multiplicar la reducció d´emissions de diòxid de carboni és el Pla de Mobilitat Sostenible, que es troba en la fase de participació ciutadana. L´objectiu del pla és promoure que els veïns deixin el cotxe a casa i es desplacin amb transport públic, en bicicleta o a peu. Bartomeus ha destacat que l´ús del vehicle és un dels focus principals d´emissió de CO2.

Les dades, valorades positivament per la regidora, són de l´informe d´implantació del PAES i d´inventari d´emissions actualitzat, que es va aprovar per unanimitat en el ple de gener. Aquest informe es realitza cada quatre anys i un cop aprovat s´enviarà a la l´Oficina del Pacte d´Alcaldes per a l´Energia Sostenible de la Comissió Europea, perquè sigui registrat.? Bartomeus ha afegit que la implentació d´aquestes mesures no només són beneficioses per al medi ambient, sinó que també suposen mesures d´estalvi econòmic per a les arques municipals.