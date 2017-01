Begur intervé en l´ocupació de via pública de restaurants

La junta de govern de l'Ajuntament de Begur ha acordat, a proposta de l'àrea de Promoció Econòmica, elaborar una nova ordenança per poder regular l'ocupació de l'espai públic per activitats de restauració i comercials, als efectes de resoldre problemes d'accessibilitat i de seguretat i per millorar la seva estètica. La nova ordenança vol refondre dues ordenances actualment vigents, la d'ocupació de la via pública amb taules, cadires i marquesines de l'any 2005 i la de l'ocupació comercial de la via pública de l'any 2010. Però abans, la junta de govern ha decidit portar a terme una consulta pública prèvia a l'elaboració definitiva del projecte de la nova ordenança.