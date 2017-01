Platja d'Aro limita la inscripció directa de les colles de Carnaval de Sant Feliu

La decisió de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro de limitar les inscripcions en bloc de les colles de Carnaval de Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro per a la rua d'aquest any, que tindrà lloc el 25 de febrer, ha trencat la bona entesa que hi havia entre els tres municipis perquè totes les seves colles puguessin prendre part a cadascuna de les tres rues. Platja d'Aro ha pres la decisió de limitar a 13 les colles de Sant Feliu de Guíxols i de Santa Cristina que poden inscreure's en bloc, és a dir, que facin la inscripció abans de l'obertura del termini oficial, de manera que tenen garantida la seva presència a la rua.

La restricció, però, no té cap conseqüència pràctica per a Santa Cristina ja que són sis colles, en canvi, a Sant Feliu són 21 (o 22), segons va precisar ahir el regidor de Joventut, David Oliveras, qui va afegir que, en resposta al trencament de Platja d'Aro de l'acord entre els tres municipis, també limitarà la participació de les colles dels dos municipis veïns al 54% (que és el percentatge de colles de Sant Feliu que es poden inscriure directament a Platja d'Aro, va concretar).

El regidor de les Colles de Carnaval de Santa Cristina, i membre d'una de les colles, Xavier Figueras, va explicar ahir que fa anys els tres ajuntaments i les associacions de colles dels tres municipis van acordar que totes les colles tinguessin un dret preferencial en les rues (que es fan en tres dies diferents) de cada municipi i s'hi podien inscriure en bloc amb anterioritat al termini en què ho han de fer les d'altres poblacions. Figueras i Oliveras, que també es membre d'una colla de carnaval de Sant Feliu, van comentar que l'acord es va prendre després que algunes colles quedessin fora de la rua de Platja d'Aro.

Figueras va afegir que a la rua cristinenca no aplicaran cap limitació de colles dels dos pobles veïns i quem de fet, totes hi són benvingudes.

La regidora de Dinamització Cultural i Turisme de Platja d'Aro, Imma Gelabert, va argumentar que el topall de 13 colles per als municipis veïns respon al fet que aquesta és la xifra de colles que té Platja d'Aro. Gelabert va afegir que volen que a la rua hi prenguin part totes les colles de Sant Feliu, però que la resta haurà de fer la inscripció individual que s'obre la mitjanit d'avui a demà per correu electrònic, i d'on sortiran les colles restants de la cercavila –65, en total– per estricte ordre d'arribada de les inscripcions –la regidora ja va voler introduir aquesta mesura l'edició de l'any passat, però no es va dur a terme perquè s'havia pres a darrera hora–.



Un 54% de colles

Gelabert va justificar la mesura per agilitzar la rua i fer-la més variada respecte les de Sant Feliu i Santa Cristina amb «l'accés de noves colles». La regidora va afegir que «per facilitar les coses a Sant Feliu» a l'hora de decidir quines serien aquestes 13 colles que s'inscriurien directament els van aportar el llistat de les puntuacions obtingudes pels representants ganxons els darrers quatre anys.

No obstant això el regidor ganxó va manifestar ahir que totes les colles de Sant Feliu s'havien inscrit en bloc «perquè van totes a una». Una mesura de pressió perquè l'Ajuntament de Platja d'Aro reconsideri la seva posició. Si no, a Sant Feliu adoptaran la mateixa mesura, que sí que tindrà conseqüències pràctiques per a Santa Cristina d'Aro: «Si a Platja d'Aro ens deixen inscriure en bloc el 54% de les colles de Sant Feliu, a la nostra rua aplicarem el mateix percentatge per a les de Platja d'Aro i Santa Cristina», va afegir.

En tot cas, les que entrin de manera directa hauran de fer la sol·licitud individual. La decisió d'acceptar-les no es fonamentarà en l'ordre d'arribada de les inscripcions, sinó que es tindrà en compte l'antiguitat de participació a la rua de Sant Feliu i el porjecte que presenten.