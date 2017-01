Recullen 33 tones de roba usada a Palamós el 2016

Humana Fundación Pueblo para Pueblo, organització que des del 1987 promou la protecció del medi ambient mitjançant la reutilització del tèxtil i duu a terme programes de cooperació a l'Àfrica, Amèrica Llatina i l'Àsia, i també d'ajuda local al territori més proper, ha recollit 33.459 quilos de tèxtil usat a Palamós el 2016. Aquesta xifra representa un augment del 21,61% respecte a l'any anterior (27.514 quilos). Les 33 tones recollides l'any passat a representen un estalvi de 106 tones de CO2 a l'atmosfera.

La Fundació hi té instal·lats 12 contenidors ubicats en llocs de fàcil accés. Els ciutadans hi dipositen la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no utilitzen i als quals se'ls hi pot donar una segona vida. És un servei gratuït i representa un estalvi important en les despeses de recollida i eliminació de residus sòlids urbans.

En opinió de Jose Arrancudiaga, que és el responsable d'Humana a Catalunya, les causes d'aquest increment són: «Una major consciència mediambiental per part de la ciutadania així com un clar interès per promoure-hi un model d'economia circular que perllongui la vida del tèxtil».