Els educadors de carrer dinamitzen les places

Els educador de carrer de Palafrugell faran a partir del febrer activitats els dissabtes al matí a diferents places de la vila amb l'objectiu de dinamitzar les places com a espais de trobada del veïnat de totes les edats, per reforçar-ne el vincle, la identificació i la implicació amb el que hi passa.

L'any passat es van fer dues activitats puntuals en la plaça dels Esports i en la plaça de la Punxa, a partir de l'observació i entrevistes amb els veïns d'aquest barris, sobre l'ús que se'n fa de l'espai públic i de la proposta d'activitats.