La patronal dels creuers exposa la preocupació per la nova taxa a Palamós

L'alcalde de Palamós, Lluís Puig (ERC), va reunir-se aquest dilluns amb el director general de Cruise Line International Association a Espanya, Alfredo Serrano, per tractar la nova taxa turística que la Generalitat vol imposar aquest any als passatgers de creuers que estiguin menys de 12 hores a Catalunya. L'import d'aquesta nova taxa és de 0,65 euros (fins ara, a Catalunya ja se n'imposa una altra de 2,25 euros per als creueristes que estan més de 12 hores, i que seguirà aplicant-se).

Puig va explicar que, en la trobada, el representant de CLIA (representen 63 companyies de creuers arreu del món, entre elles Thomson Cruises i Seabourn Cruise Lines, les dues amb més escales al port de Palamós amb 115 i 69, respectivament, entre l'any 2007 i el 2016) va exposar el temor que les navilieres no estiguin d'acord amb l'aplicació d'una segona taxa sobre els seus passatgers, i més si no pernocten al port.

El batlle va exposar que la patronal dels creuers busca complicitats amb les institucions per mostrar-hi rebuig. Lluís Puig va comentar que «no ens hem pogut comprometre a res perquè no tenim cap influència en aquest assumpte», en tot cas, va manifestar que s'adreçaran a la Generalitat per saber què l'ha motivat.

L'alcalde de Palamós va afegir a Alfredo Serrano, però, que «entenem que els pugui semblar un greuge» aquesta nova taxa; i li va transmetre la satisfacció perquè el port sigui una escala destacada de creuers.