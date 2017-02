Pere Albó vol que el govern ganxó es disculpi als agents de la Policia Local

El regidor de Moviment d'Esquerres a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, ha instat l'equip de govern a disculpar-se als agents de la Policia Local perquè reconegui «que la nostra Policia Local mai ha cobrat per unes feines que no ha fet».

Albó, a l'oposició, ha recordat que la problemàtica sobre els 401,50 euros que cobraven els agents per prolongació de jornada i, després, incorporats com a complement sense realitzar aquestes hores va ser qualificada com «retribucions abonades indegudament» en el decret d'Alcaldia del març de l'any passat que deixava sense efecte el citat complement.

Ara, un cop les dues parts, l'Ajuntament i els agents de la Policia Local, han arribat a un acord salarial, Pere Albó exigeix aquestes disculpes a l'equip de govern ja que entén que amb aquesta qualificació deixava en mala posició els agents perquè «semblava que havien cobrat un sou que no els tocava» i «podien induir a algú a dubtar de l'honradesa del cos».

Pere Albó ha destacat igualment que l'acord entre els agents i l'Ajuntament inclou deixar sense efecte el decret d'Alcaldia que parlava de «retribucions abonades indegudament». El mateix punt del pacte exposa que les parts «es comprometen a no portar a terme cap acció, reclamació o demanda que trenqui la pau social obtinguda a partir de la signatura del present acord i, en concret, a retirar les demandes o reclamacions existents o que puguin existir en torn a aquesta qüestió i insten a deixar sense efecte» el citat decret.