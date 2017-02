El projecte per regularitzar la biblioteca també acabarà al jutjat

El ple de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà del 22 de desembre de l'any passat va aprovar definitivament el projecte de la «nova biblioteca central comarcal» de la ciutat, que és un edifici de nova planta que ja està construït i que una sentència determina que dues de les quatre façanes estan en situació irregular.

L'aprovació del projecte d'una construcció que ja està dempeus respon a l'estratègia de l'Ajuntament per intentar regularitzar el volum i, en definitiva, evitar-ne un possible enderroc parcial. No obstant això, l'aprovació d'aquest projecte serà impugnada pel veí Josep Sabater, que ja va denunciar el projecte inicial, la qual cosa va determinar la resolució judicial citada que declara irregulars dues de les façanes.

L'estratègia de l'Ajuntament es fonamenta en la modificació feta del POUM, de manera que la Biblioteca Comarcal s'adequa a la normativa urbanística vigent –la sentència determinava irregular la construcció d'acord amb el planejament urbanístic vigent en aquell moment. Amb aquestes modificacions dels documents urbanístics, l'equip de govern vol al·legar una impossibilitat legal d'execució de sentència ja que, normativament, l'equipament ara és correcte.

Sabater ja va presentar al·legacions a la tramitació del nou projecte, que van ser desestimades, i va subratllar que és idèntic al que es va utilitzar per construir l'edifici –l'única diferència és que ara se n'ha separat l'antic escorxador– i que el govern local es val de «subterfugis» per no complir la sentència.

El regidor de Cultura, Carles Puig (CUP), ha lamentat que Sabater interposi un nou contenciós adminstratiu perquè allargarà més anys la via judicial, cosa que bloquejarà la possibilitat de prendre qualsevol decisió sobre què fer amb l'equipament. Puig ha comentat que l'Ajuntament està lligat de mans perquè si, per exemple, decidís l'enderroc parcial, després podia sortir una resolució judicial que digués que no feia falta.

Puig ha afirmat que «no hem de tornar a remenar el tema de qui és culpa, sinó que hem de mirar de tirar endavant». I ha afegit que amb la situació actual –no es pot tirar endavant la seva obertura– «ningú en treu cap benefici i fa mal a la Bisbal i a la seva cultura».