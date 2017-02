Fernández i Gómez donen per tancada la crisi del govern de Palafrugell

L'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández (PSC), i el seu primer tinent d'alcalde, Albert Gómez (CiU), van donar per tancada la crisi de govern que va provocar el socialista recentment després d'afirmar que el seu grup havia de valorar si les condicions de l'acord amb CiU eren les mateixes que quan el van firmar, després que Gómez hagués deixat Unió.

Les paraules de Fernández es referien al moment en què Gómez hauria d'assumir l'Alcaldia el darrer any de mandat, d'acord amb el compliment del pacte. Aleshores, l'ex d'Unió, i ara a PDECat, va exigir al batlle que digués de forma immediata si respectarien el pacte o no, perquè si no, el seu partit deixaria el govern.

Fernández i Gómez van ser interrogats pels dos grups de l'oposició, ERC i Ciutadans, per l'estat de les relacions entre els dos socis en el ple d'aquest dimarts. L'alcalde va explicar que «hem tingut debat» i que «el pacte és vigent», de manera que «volem que el maig o juny de 2018 es faci el canvi a l'Alcaldia».

El batlle va reconèixer haver estat «el primer en col·laborar» amb la creació d'aquest «enrenou –pel qual es va disculpar–» arran del comunicat «desafortunat» que va fer amb Unió després d'una trobada com a primer secretari dels socialistes gironins.

Per la seva part, Albert Gómez va afirmar que «l'explicació que ha donat l'alcalde és suficent», que la confiança entre els dos socis «s'ha renovat» i va opinar que «el principal problema d'Esquerra és que no ha paït el pacte de CiU i PSC».