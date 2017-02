L´estafa de Finques la Bisbal pujaria a més de 243.000 euros

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal d'Empordà han detingut els responsables de Finques la Bisbal per un presumpte delicte d'estafa. I és que se sospita que s'haurien embutxacat més de 243.000 euros de les comunitats de veïns.

Les detencions es van produir entre ahir i dilluns. Ambdós han quedat amb la condició d'investigats com a presumptes autors d'un delicte d'estafa. Els arrestos van quedar sense efecte, segons van confirmar ahir els Mossos i en els propers dies declararan davant del jutge.

Diverses comunitats de veïns van presentar denúncies per la suposada «mala gestió» que hauria deixat un forat econòmic fruit d'impagaments i de falta de liquiditat. Aquesta setmana els Mossos han detingut els dos responsables. Es tracta d'un home de 47 anys i una dona de 37, ambdós veïns de la localitat i de nacionalitat espanyola

De moment hi ha una vintena de denúncies presentades als Mossos d'Esquadra i la quantitat de l'estafa puja a més de 243.000 euros. La xifra però podria anar en augment, ja que s'espera que en les properes hores se'n presentin més.

El tema va sortir a llum el mes d'agost quan diverses comunitats de veïns de la Bisbal d'Empordà van trobar-se que en els seus comptes corrents no hi havia els diners que pertocaven. Des de l'empresa Finques la Bisbal no s'haurien fet les transferències corresponents als serveis bàsics i també es van trobar que als comptes bancaris de cadascuna de les comunitats afectades no hi havia els diners que pertocaven.

El responsable de l'empresa Finques la Bisbal llavors va assegurar que tot es devia a una «mala gestió i descoordinació total i absoluta» d'una extreballadora de l'empresa, la que fins feia poc era la seva dona. Ahir va declinar fer declaracions. La situació afectaria una vuitantena de comunitats que tenia en cartera a la ciutat.