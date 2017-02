Platja d'Aro es fa enrere i obre la rua de Carnaval a totes les colles de Sant Feliu

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro ha decidit obrir la inscripció en bloc de la rua de Carnaval a totes les colles de Sant Feliu de Guíxols. D'aquesta manera, el consistori fa marxa enrere en la limitació de les inscripcions en bloc que havia imposat inicialment pels municipis veïns de Sant Feliu i Santa Cristina d'Aro –si bé, a la pràctica, només afectava les colles ganxones–. Aquest pas suposarà que la rua de la tarda de Platja d'Aro s'incrementi fins a la setantena de colles participants, quan la voluntat de l'Ajuntament platjarenc era un màxim de 65. La regidora de Turisme i Dinamització Cultural de Platja d'Aro, Imma Gelabert, va explicar ahir que havien decidit rectificar «per evitar malentesos i polèmiques» amb els dos municipis veïns.

Les colles de Sant Feliu també van exercir la seva pressió i cap s'havia inscrit, ni en bloc ni individualment, ja que defensaven que o hi anaven totes o cap. A més, l'Ajuntament ganxó, en resposta al posicionament de Platja d'Aro, havia anunciat que també aplicaria limitacions. «Si a Platja d'Aro ens deixen inscriure en bloc el 54% de les colles de Sant Feliu (13), a la nostra rua aplicarem el mateix percentatge per a les colles de Platja d'Aro i de Santa Cristina», va afirmar aquest dilluns el regidor de Joventut ganxó, David Oliveras. Tot i que va afegir que aquesta mesura es podia reconsiderar si Platja d'Aro feia el mateix, de manera que les dues limitacions a les colles veïnes quedaran aixecades, cosa que avui comunicarà l'Ajuntament ganxó al de Platja d'Aro. En aquest sentit, Gelabert va manifestar que entenia que Sant Feliu també faria «un replantejament».

La regidora de Dinamització Cultural va exposar que cap colla de Sant Feliu s'havia inscrit a la rua i va insistir que la voluntat de l'Ajuntament de Platja d'Aro és que totes les colles ganxones poguessin assistir a la rua. També va manifestar que «tampoc ens agrada» que les colles de Santa Cristina es veiessin afectades a Sant Feliu per una mesura presa a Platja d'Aro.

No obstant això, va defensar que entén que la decisió de limitar les inscripcions en bloc és bona i va argumentar que «pensem que cadascú s'ha de fer el Carnaval». De fet, Platja d'Aro ja volia posar en marxa aquesta reducció de les colles que s'inscriuen en bloc en l'edició de l'any passat, però aleshores no es va posar en pràctica per manca de temps De cares a l'edició del 2018, Imma Gelabert va manifestar que «veurem què cal fer».

La restricció de les inscripcions en bloc que volia aplicar Platja d'Aro limitava a 13 colles les que es podien inscriure de manera conjunta –als tres municipis hi tenen inscripció preferent totes les colles dels tres pobles–, i la resta havien de fer-ho individualment. Però només afectava Sant Feliu, ja que a Santa Cristina d'Aro hi ha sis colles. Les ganxones superen la vintena. Amb el permís perquè totes les colles ganxones s'inscriguin, l'Ajuntament de Platja d'Aro haurà d'ampliar els diners destinats a les subvencions ja que superaran les 65 previstes. Segons les bases, les colles rebran 250 euros per carrossa i tres per persona disfressada.