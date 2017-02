Descarten la presència de legionel·la al pavelló de la Bisbal

Ni el camp de futbol ni el pavelló d'esports de la Bisbal d'Empordà tenen legionel·la. L'Ajuntament va comunicar ahir que els resultats de les anàlisis efectuades per l'Agència de Salut Pública, a partir del mostreig del dia 16 de gener al circuit d'aigua dels dos equipaments, confirmen l'absència de legionel·la a cadascuna de les mostres.

Aquests resultats oficials ratifiquen les analítiques preliminars fetes per Dipsalut i obtingudes a partir d'un mètode innovador molt més àgil, però encara no acceptat per la normativa sanitària vigent, va afegir l'Ajuntament bisbalenc. Mentre s'esperaven els resultats analítics oficials, i com a mesura preventiva, l'Ajuntament va decidir tancar les dutxes dels vestidors.