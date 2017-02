Anul·len una sanció de 2.700 euros de Costes de l'Estat a l'Ajuntament de Torroella

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí no ha de fer front a la sanció de 2.764,60 euros que el Servei Provincial de Costes de l'Estat a Girona li va imposar, com a responsable solidari, per una infracció greu de la llei de Costes per la celebració d'una carrera de motos sense autorització a la platja de l'Estartit el 18 de març de 2012. La sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'ha anul·lat perquè la competència per atorgar aquestes autoritzacions en el domini públic marítimoterrestre correspon a la Generalitat de Catalunya, i no a l'Estat. El magistrat exposa que si els permisos els ha de donar l'administració catalana, també li correspon a ella la instrucció i resolució de possibles sancions. A més, el jutjat imposa al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient les costes del procés, amb un màxim de 1.000 euros.

Costes va imposar la sanció el 4 d'abril de 2013 per una infracció greu d'un article de la Llei de Costes –«la utilització del domini públic maritimoterrestre i de les seves zones de servitud per als usos no permesos per la present Llei». L'expedient s'havia obert arran de la presència d'agents del Seprona de la Guàrdia Civil a la carrera, on van requerir als organitzadors el permís de Costes. En no disposar-ne, els agent van cursar la denúncia davant de Costes, que va decidir imposar la multa. Aquesta sanció va motivar que l'any següent ja no se celebrés la cursa.

Els organitzadors de la carrera Moto Arena havien comunicat la celebració de la competició a l'Ajuntament, però no a l'òrgan competent, motiu pel qual Costes va castigar-los, si bé la justícia ha considerat que es va extralimitar en les seves funcions ja que aquesta tasca corresponia en aquell moment a la Generalitat.