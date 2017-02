Un jutjat de Barcelona embarga l´exacalde de Jafre Josep Grau

El jutjat de primera instància número 35 de Barcelona ha ordenat la millora de l'embargament que ja hi havia sobre el que fou alcalde de Jafre entre el 1960 i el 2007, Josep Grau i Font. Així ho ha informat el mitjà digital Crónica Global, que afegeix que el jutjat ha determinat que sigui el fill de l'exbatlle, Venanci Grau, qui retingui els imports que ha de pagar l'empresa Desarrollos Agroforestales SA al seu pare per, d'aquesta manera, fer front als diners que li reclama una empresa. El mitjà afegeix que en el primer embargament que es va decretar sobre l'exalcalde de Jafre només va ser possible embargar-li una part de la pensió, un piano i un jou de bous que tenia a la seva masia.

Crónica Global informa que Desarrollos Agroforestales es va crear el 1983 a Panamà amb la titularitat d'un despatx d'advocats locals. Pocs dies després de la seva constitució, el despatx va vendre la societat a Venanci Grau qui, com a president, va traslladar-ne el domicili social del país centreamericà al carrer Mossèn Tremosa d'Andorra la Vella.

L'embargament d'ara prové un plet de principis dels 80, informa el mitjà digital, que precisa que aleshores Josep Grau era, a més d'alcalde de Jafre, president de la Caixa Rural Provincial de Girona, la qual havia concedit crèdits per 400 milions de pessetes a Grau Font i a les seves empreses.

Abans de retornar-los, però, aquestes empreses de Grau i ell mateix es van declarar en suspensió de pagaments, amb un actiu conjunt de 2.943 milions de pessetes i un passiu de 1.378 milions. Entre els afectats per la suspensió de pagaments, hi consta l'empresa que ara reclama a l'exalcalde, segons el mateix mitjà.

El mitjà digital exposa que primer es va intentar l'embargament de les finques que Grau i Font tenen al seu nom, però no es va poder dur a terme perquè estaven a nom dels seus descendents o de societats del seu grup familiar.