El MES ganxó critica la contractació de la dona d´un regidor de l´equip de govern

El grup de MES-Moviment d'Esquerres de Sant Feliu de Guíxols, a l'oposició a l'Ajuntament, ha criticat que la corporació hagi incorporat laboralment l'esposa d'un dels regidors de l'equip de govern dins d'un pla d'ocupació de la corporació amb el Servei d'Ocupació de Catalunya. El partit ha exposat que «no tenim cap dubte de la legalitat d'aquesta contractació, però trobem poc ètic que la dona d'un regidor, exregidora socialista també, hagi estat seleccionada per aquesta feina». El regidor és Salvador Calabuig, socialista i que, entre les seves responsabilitats al govern local, té la de Turisme i desenvolupament econòmic. Calabuig a lamentat l'atac del MES: «No és ètic que per raons polítiques s'ataqui un treballador. És molt desagradable fer aquesta política».

Dins el pla d'ocupaciós'han contractat 17 persones per una subvenció de 179.240 euros. El contracte de la dona del regidor és per sis mesos per a persones sense feina majors de 45 anys. MES, a més de considerar «poc ètic» que s'hagi contractat la muller del regidor, ha afegit que demanarà la documentació relacionada amb el procés de selecció.

La regidora de Recursos Humans, Sílvia Romero, ha respost que facilitarà a Albó tota la documentació, «però m'hauria agradat que, abans d'adreçar-se a la premsa, ho hagués fet a Recursos Humans».Romero ha defensat que es tracta «d'un procés net».