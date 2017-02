Les companyies de creuers veuen amb «preocupació» una nova taxa turística

El director a Espanya de la patronal de creuers CLIA (Cruise Line International Association), Alfredo Serrano, va ser aquest passat dilluns a Palamós per transmetre als representants muncipals i als de Ports de la Generalitat la «preocupació i inquietud» de les companyies navilieres per la incorporació als pressupostos de l'administració catalana d'una nova taxa turística de 0,65 euros per cada passatger que passi menys de 12 hores a Catalunya.

Serrano va exposar que les companyies veuen en aquest nou impost «un tractament desfavorable per als creuers ja que qualsevol turista pot venir a Catalunya en cotxe, autobús o tren, passar-hi unes hores i no ha de pagar cap impost; en canvi, els visitants que arriben a bord d'un creuer sí que han de pagar».

El director de la patronal de creuers CLIA (que representa 63 companyies d'arreu del món, entre elles Thomson Cruises i Seabourn Cruise Lines, les dues que més escales han fet a Palamós entre 2007 i 2016, amb 115 i 69, respectivament) va exposar que a les navilieres «els preocupen els canvis normatius que no entenen i que no se subjecten al que es fa a l'entorn», va assegurar.

En aquest sentit, va recordar que el 2012 ja es va introduir la taxa turística de 2,25 euros per passatger que està més de 12 hores amarrat a un port català, quan el creuer «es considerava un mitjà de transport i no un allotjament». Serrano va afegir que quan Catalunya va introduir aquesta taxa no va diferenciar, ni diferencia, la qualitat dels creuers –com sí que passa amb els hotels– i els considera tots com hotels de cinc estrelles, «cosa que tampoc entenem». No obstant això, el representant del sector creuerístic va manifestar que en aquell moment «hi va haver interlocució amb la Generalitat i hi va haver un acord que ara no hi ha hagut». Per això, reclamen poder donar el seu punt de vista.

A més de la reunió amb l'Ajuntament de Palamós i Ports per exposar el posicionament del sector creuerístic a una nova taxa, CLIA ha contactat amb grups polítics «perquè tinguin en compte el nostre punt de vista». A més, «hi ha companyies de creuers que també han manifestat aquesta inquietud als diferents ports, que són els seus interlocutors habituals», indica.

Alfredo Serrano també va posar sobre la taula que el turisme de creuers «té un impacte econòmic molt positiu en els territoris on fan escala», però alerta que «és un negoci molt global, molt mòbil, de manera que, a diferència dels hotels, els barcos es mouen i han de mirar el seu compte de resultats i si no els surt a compte anar a un territori van a un altre» –segons Serrano, la taxa turística a Catalunya l'assumeix la companyia.

En aquest sentit, Serrano va opinar que seria una llàstima que la incorporació d'aquesta segona taxa turística per als creuers tingués conseqüències en la tasca de promoció i consolidació que les institucions realitzen per al port de Palamós.