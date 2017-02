ERC demana recol·locar un senyal de velocitat a Llofriu

ERC a l'Ajuntament de Palafrugell va presentar dimarts passat al ple una moció perquè es recol·loqui el senyal lluminós de limitació de velocitat que es troba entrant a Llofriu des de la Bisbal. El senyal es troba un cop superat el radar que hi ha en aquest sentit, de manera que considera que el més adient seria que es posés abans del radar.

La moció va quedar sobre la taula davant la petició de l'equip de govern de modificar la demanda per una que insti el propi govern a canviar el senyal lluminós al més aviat possible. El govern va argumentar raons tècniques i de competències per justificar-ne la seva ubicació.