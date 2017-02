L´Ajuntament de Palamós inicia la millora de 1.000 m2 de voreres

L'Ajuntament de Palamós ha iniciat el projecte per a la millora de 1.000 metres quadrats de voreres. L'actuació afecta els següents trams: avinguda de Catalunya entre els carrers de la Mercè i de Vincke; el carrer de València entre l'avinguda de Catalunya i carrer de Santiago Banyeres i Goday; el carrer de Provença entre l'avinguda de Catalunya i carrer de Santiago Banyeres i Goday i el carrer de Nàpols entre l'avinguda de Catalunya i carrer de la Indústria.

L'execució dels treballs consistirà a reemplaçar la totalitat del paquet estructural i del paviment dels trams de vorera que presenten desperfectes. Bona part de les voreres incloses tenen danys estructurals ocasionats principalment per les arrels d'algun dels arbres que hi ha ubicats i que ara seran substituïts per altres que a la llarga no tinguin cap impacte en la vorera. El termini d'obres d'aquest projecte és de dos mesos i el seu cost d'uns 83.000 euros.