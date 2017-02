Platja d´Aro preveu que el POUM entrarà en vigor de nou al març

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro aprovarà demà el text refós del POUM i preveu que durant el proper mes de març ja sigui vigent de nou, ha concretat el regidor d'Urbanisme, Josep Maria Solé. L'Ajuntament ha hagut de repetir la tramitació final del planejament urbanístic aprovat l'any 2012 arran d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que li obliga. Com a conseqüència d'aquesta sentència, l'Ajuntament va suspendre aquest gener la tramitació de plans urbanístics derivats fins que el POUM torni a ser vigent.

La resolució judicial va anul·lar l'aprovació definitiva i el text refós del POUM i va obligar a retrocedir el procediment administratiu al moment anterior a l'aprovació definitiva perquè no s'havia inclòs l'informe de la Comissió de Patrimoni Cultural. La primera aprovació, va explicar al gener Solé, s'havia fet sense aquest informe perquè no havia arribat, si bé sí que era present ja en el text refós.

El regidor d'Urbanisme ha explicat que el mateix gener la Comissió d'Urbanisme va aprovar definitivament el POUM, ara sí amb l'informe de Patrimoni Cultural. Tota la documentació ha estat enviada de nou a l'Ajuntament perquè en faci el text refós. Solé ha concretat que Urbanisme ha tramitat les mateixes prescripcions que ja va donar el 2011 i alguna més arran dels canvis en la normativa general que hi ha hagut durant aquest anys. En tot cas, com ja va concretar, la resolució judicial afecta un tema purament formal, de manera que el contingut del POUM és manté com abans.

Josep Maria Solé ha afegit que un cop aprovat el text refós, l'Ajuntament l'enviarà de nou a la Comissió d'Urbanisme, la qual haurà de validar el document. Aleshores, perquè recuperi la vigència, la Generalitat l'haurà de publicar en el diari oficial.



Plans suspesos

El regidor d'Urbanisme preveu que aquesta publicació es produeixi durant el proper mes de març, cosa que permetrà també aixecar la suspensió temporal que hi ha sobre planejament derivat i llicències. Solé va concretar que l'àrea urbanística sí que tramita els permisos d'obres que s'adeqüen al POUM de 2012 (actualment, la normativa urbanística vigent al municipi és la que tenia anteriorment). Quant al planejament derivat, Solé va concretar que no se'n tramitaria cap perquè són diferents respecte del pla urbanístic anterior.