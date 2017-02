Rebenten la caixa forta i roben diners i material esportiu al Club Tennis d´Aro

Robatori nocturn al Club de Tennis d'Aro. Els lladres van anar directament a la zona on hi ha la botiga de l'equipament, van forçar la porta i van començar a treballar. D'aquest local es van emportar des de material esportiu fins al contingut de la caixa forta.

El robatori va produir-se la nit de dilluns a dimarts i el responsable de l'equipament esportiu de Platja d'Aro va relatar ahir que es van adonar del succés quan ahir el matí van anar a les instal·lacions i van veure que tot estava remenat i hi faltaven certs objectes i el contingut de la caixa forta, que no van dubtar a rebentar. A banda de diners de la caixa, es van emportar, per exemple, totes les sabatilles esportives que hi havia, un disc dur, diners en efectiu, roba per jugar a tenis i pàdel, entre d´altres. Van remoure-ho tot de dalt a baix fins aconseguir el botí desitjat.

Els Mossos d´Esquadra de Sant Feliu de Guíxols van anar ahir el matí fins al lloc i van estar prenent mostres per identificar les empremtes i altres tipus de vestigis que poguessin haver deixat els lladres a l´escena i així poder-los identificar.



Detectats per les càmeres

Es dona el cas que els lladres van ser captats per les càmeres de videovigilància que hi ha instal·lades al recinte. De fet, van captar els moviments previs dels quatre suposats lladres abans d'entrar a la botiga del Club de Tennis d'Aro Per exemple, se'l veu amb les llanternes per il·luminar la zona a assaltar, entre d'altres. Aquestes imatges ja es troben en mans dels agents d´investigació dels Mossos d´Esquadra, que treballen per enxampar els lladres que van actuar a Platja d'Aro.

Aquestes instal·lacions de Platja d'Aro es troben al vial urbanització la Gramoia del Puig, sense número, una àrea que uns lladres ja s´havien fixat com a objectiu i van assaltar fa un parell d´anys, llavors, com recordava ahir el responsable de la zona esportiva, els delinqüents van optar per centrar-se a robar el cablejat de coure de les pistes.