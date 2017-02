Forallac redactarà un pla especial per determinar els usos als Clots de Sant Julià

L'Ajuntament de Forallac iniciarà properament la redacció d'un pla especial de protecció de la zona dels Clots de Sant Julià, declarats bé cultural d'interès nacional. L'alcalde, Josep Sala, ha exposat que aquest document encara està en un fase molt inicial, que el redactarà un tècnic extern que contractarà el consistori i que el cost el pagarà a mitges l'administració local amb el Consell Comarcal del Baix Empordà. Precisament, dilluns que ve, l'ens comarcal aprovarà el conveni per finançar el document. Sala ha afegit que el Consell Comarcal fa aquesta aportació ja que hi ha la planta de transferència de residus, un equipament de la seva propietat.

El pla especial de protecció del BCIN dels Clots de Sant Julià té la finalitat d'establir els usos que es permeten en l'espai que comprèn, és a dir, la definició de què s'hi pot fer i què no. Com ja va passar amb els plans especials de Vulpellac i de Peratallada (ambdós també béns culturals d'interès nacional), aquests documents s'han de consensuar amb el Departament de Cultura de la Generalitat: quan no hi ha aquest pla especial, totes les actuacions que es fan en l'àmbit de la zona de protecció han de rebre el vistiplau de Cultura; mentre que amb el document urbanístic, com que ja té l'aprovació del Departament, evita la tramitació burocràtica i les actuacions que es volen fer les ha d'autoritzar únicament l'Ajuntament de Forallac.

Sala ha explicat que, en contrast amb els cascs urbans de Peratallada i Vulpellac, «on el que es protegeix és principalment el que veiem», als Clots de Sant Julià la protecció ho és en la categoria arqueològica.

Entre els aspectes que regularà aquest pla especial dels Clots de Sant Julià hi ha, principalment, la parcel·la del Consell Comarcal del Baix Empordà que acull la planta de transferència i una de veïna, propietat de l'empresa Servitransfer. Aquesta parcel·la és on l'empresa volia ubicar una planta de tractament i valorització de residus. També s'hi volia incloure una planta incineradora per generar energia, una activitat que va tramitar l'empresa Biogàs de la Ribera (amb el mateix domicili social que Servitransfer). Un projecte que va rebutjar la Generalitat.

Cal recordar que el Consell Comarcal del Baix Empordà va demanar el 2014 la retirada dels terrenys de la planta de transferència i els de Servitransfer de l'entorn de protecció dels Clots, cosa que també va ser denegada pel Govern català.