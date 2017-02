Torroella de Montgrí L'Ajuntament contracta 24 persones per sis mesos

Torroella de Montgrí L'Ajuntament contracta 24 persones per sis mesos

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha donat la benvinguda a les 24 persones que avui s'incorporen durant sis mesos, a tasques de la brigada. La seva contractació s'ha vehiculat a través del programa Baix Empordà Genera, que gestiona el Consell Comarcal del Baix Empordà, adreçat a persones desocupades no perceptores de prestacions ni subsidis per desocupació –preferentment majors de 45 anys–, beneficiaris de la renda mínima d'inserció. Aquesta iniciativa està subvencionada per la Generalitat, el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), el Ministeri de Treball i el Fons Social Europeu.