Platja d´Aro tramita de nou el pla parcial de l´ampliació del Port d´Aro

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro tramitarà de nou el pla parcial urbanístic de l'ampliació del Port d'Aro. L'administració local ha pres aquesta decisió per reforçar jurídicament la tramitació després de la sentència que va anul·lar el POUM i va obligar a repetir-ne l'aprovació definitiva, ha explicat el regidor d'Urbanisme, Josep Maria Solé.

Com ja va explicar aquest diari aquesta setmana, l'Ajuntament de Platja d'Aro va aprovar dimecres el text refòs del POUM, el qual serà enviat a la Comissió d'Urbanisme perquè el verifiqui, el publiqui i recuperi la vigència després que una sentència obligués a repetir aquests passos finals perquè en la primera ocasió que es va fer la Comissió d'Urbanisme havia aprovat el document sense que hi hagués l'informe de Patrimoni Cultural. El contingut del planejament urbanístic no ha canviat perquè es tracta d'una errada purament formal.

Davant d'aquesta anul·lació i segona aprovació del POUM, l'Ajuntament ha pres la decisió de repetir la tramitació del pla parcial del Port d'Aro per millorar-ne la seguretat jurídica –ja va ser aprovat definitivament el juliol de 2014–. Solé ha explicat que es repetiran les aprovacions d'aquest pla parcial i no el d'altres perquè el de l'ampliació del Port d'Aro «no és executiu». El regidor ha exposat que es tracta d'un qualificatiu urbanístic perquè hi ha certes reserves en el seu desenvolupament.

És a dir, el pla parcial d'ampliació del Port d'Aro no és executiu perquè l'Agència Catalana de l'Aigua hi va plantejar «reserves». Perquè el pla parcial esdevingui executiu s'ha de fer un estudi ambiental que confronti les «reserves» de l'ACA i, si demostra que es poden superar, aleshores podrà prosperar. En tot cas, ha precisat el regidor, aquest estudi ambiental es farà amb el projecte executiu.

Amb aquesta segona tramitació, l'Ajuntament vol garantir la correció formal del document i evitar que el fet que encara no sigués executiu, unit a l'anul·lació del POUM, fossin motius per impugnar-lo. Solé ha concretat que el 95% del pla parcial serà igual i que els canvis són de «detalls i qüestions jurídiques». Les «reserves» de l'ACA són sobre la impermeabilitat de la nova marina i el possible risc que hi ha que connecti amb el riu Ridaura, cosa que podria provocar inestabilitat en el terreny que hi haurà entremig.

Solé ha afegit que en els prop de tres anys que fa que es va aprovar per primer cop el parcial l'Ajuntament ha estat en contacte amb els promotors i la Generalitat i que es treballa en el projecte d'urbanització i reparcel·lació, els quals no es veuran afectats per la nova tramitació.