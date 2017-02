Calonge vota millorar els passos de vianants en la consulta popular

Un total de 403 persones han participat en el procés de participació que impulsava l'Ajuntament de Calonge per escollir a quins projectes es destinaven fins a 50.000 euros del pressupost municipal d'inversions. La majoria de les persones han participat amb vot online, 280, mentre que presencialment ho han fet 123 persones. El procés de participació permetia prioritzar entre set projectes de millora de via pública, i el que ha obtingut més puntuació ha estat el de millora dels passos de vianants, que preveu adaptar les voreres per eliminar les barreres arquitectòniques i facilitar així el pas tant de persones amb mobilitat reduïda com també de gent gran o de famílies amb cotxets.

En segona posició s'ha situat el projecte de millora dels camins rurals, que preveu millorar el manteniment de la xarxa de camins rurals del municipi, cada cop més utilitzada com a espai d'oci per caminar, córrer o anar en bicicleta. El tercer lloc en la preferència dels participants ha estat la millora de la xarxa de carril bici, que proposa crear nous trams que permetran millorar l'enllaç amb els trams existents.

L'Ajuntament ha informat que la quarta posició ha estat pel projecte de millora de la seguretat de les pistes polivalents del parc de Sant Julià de Lòria i de la plaça del Corriol; seguit de la nova pavimentació de l'aparcament i accés al cementiri i de l'adequació d'una zona verda i la creació d'un pipican. En últim lloc ha quedat el projecte de millora de l'accés a l'Hotel d'Entitats.

La regidora de Participació Ciutadana, Mercè Orduña, ha valorat molt positivament la participació en aquest procés: «És el primer cop que engeguem un procés de participació vinculat als pressupostos municipals i estem molt satisfets de la resposta que hem obtingut, per això vull donar les gràcies a tots els que han participat». Orduña també ha afegit que «estem treballant per implicar la ciutadania i recollir la seva opinió sobre temes que afecten al municipi».