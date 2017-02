L´Ajuntament de Torroella s´uneix a la campanya «Casa nostra, casa vostra»

El ple de febrer de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha aprovat, per unanimitat de tots els grups municipals, l'adhesió a la campanya «Casa nostra, casa vostra» a favor d'acollir i donar refugi a totes aquelles persones que fugen de les guerres, de la fam, de la persecució política, per motius d'orientació sexual o per les seves creences.

Amb aquest acord, Torroella de Montgrí ha volgut refermar el seu compromís com a municipi acollidor i dona suport a les iniciatives d'acollida de població refugiada en trànsit. En aquest sentit, l'1 d'octubre de 2015, el ple va aprovar per unanimitat la moció d'acollida a població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània. Així mateix, l'Ajuntament, tant l'any 2015 com el 2016, ha participat activament en els projectes gestionats des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament dirigit a població refugiada víctima dels conflictes armats de la Mediterrània.

Juntament amb l'adhesió, l'acord plenari fa una crida a la ciutadania a mobilitzar-se a favor de la campanya en la manifestació que tindrà lloc a Barcelona el proper dissabte 18 de febrer. «Casa nostra, casa vostra» és una campanya solidària impulsada des de la societat civil, que està aglutinant suports i adhesions d'institucions i ciutadania.