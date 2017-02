Un problema en el comptador deixa Sobrestany sense enllumenat públic

El canvi de comptador de l'enllumenat públic al veïnat de Sobrestany, al municipi de Torroella de Montgrí, va provocar que des del diumenge la il·luminació dels carrers fallés. En principi, la problemàtica ja estava arreglada ahir, segons va explicar el veí Josep Barnés, ja que la llum no havia fallat sobre un quart de vuit del vespre. L'origen del motiu que deixava el nucli sense enllumenat públic es trobava en el nou comptador, elèctric, concretament en l'ICP, que és un control d'intensitat i potència que talla l'electricitat quan se supera, van explicar fonts municipals. La regidora responsable de l'enllumenat públic, Sandra Bartomeus, va exposar que quan van tenir coneixement de l'anomalia en el servei de Sobrestany, ho van posar en coneixement d'Endesa i que, ahir, la instal·lació ja funcionava bé.

Fonts del consistori van exposar que la problemàtica que s'han trobat a Sobrestany no els és nouvinguda, sinó que ja s'hi havien trobat a cala Montgó. Els comptadors de la llum van equipats amb el citat ICP, sigles d'interruptor de control de potència. Les fonts de la corporació van explicar que aquest ICP estableix el límit de la potència que pot gastar una instal·lació en funció de la que s'hi té contractada. És a dir, que si se supera, talla el subministrament d'energia. En aquest sentit, des de l'Ajuntament van explicar que, quan arrenca la xarxa d'enllumenat, requereix d'una major potència de la que es gasta quan tot està en funcionament, un marge que es contempla en l'ICP, però que en el cas de Sobrestany no era suficient perquè no saltés l'interruptor de subministrament, de manera que deixava sense energia la xarxa de l'enllumenat públic. Les mateixes fonts van apuntar que l'anterior comptador, mècanic, donava un major marge de consum de potència i de temps abans que saltés l'ICP. En aquest sentit, Barnés va apuntar que els tècnics de l'empresa que s'encarrega de l'enllumenat públic donaven la llum de nou quan els avisaven, però que el cap de cinc minuts tornava a fallar.

El cas, però, té un element més que hauria d'haver impedit que Sobrestany es quedés sense enllumenat públic per culpa de l'ICP. Segons van precisar les fonts, la il·luminació de la via pública té la consideració de servei essencial, com també ho és el d'hospitals i d'altres equipaments, i, per tant, no hauria de tenir activat aquest interrumptor de control de potència. La mateixa situació que els els tècnics municipals ja s'havien trobat a cala Montgó.