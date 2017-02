Platja d´Aro crea el Consell Local que ha de desenvolupar l´economia

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro impulsa el Consell Local de Desenvolupament Econòmic, que esdevé el nou òrgan de participació, informació i assessorament; i que neix amb l'objectiu de dinamitzar el sector empresarial del municipi en tots els seus àmbits, promovent la creació de sinergies de treball conjunt. El consell, de caràcter consultiu i d'assessorament, proposarà recomanacions sobre les iniciatives a l'entorn de la dinamització comercial, la formació especialitzada, la restauració, l'emprenedoria o la promoció turística. Es formalitzen d'aquesta manera les trobades que ja s'han desenvolupat el darrer any i mig entre tots aquests sectors.

La seva organització interna es recull en un reglament aprovat pel ple municipal a finals de 2016, que preveu com a mínim reunions ordinàries mensuals, i la representació de tots els grups polítics del consistori, de cadascuna de les associacions empresarials i de persones a títol individual per a aquells sectors econòmics de la vila que no tinguin una entitat constituïda al seu entorn. Destaca la seva funció consultiva en els processos d'elaboració de normatives i ordenances relatives al desenvolupament econòmic, la formulació de propostes per millorar les condicions dels sectors professionals del municipi, la col·laboració en l'organització d'accions de dinamització empresarial i per millorar la professionalització.

També ha de donar impuls a la revitalització de diverses zones urbanes, al foment de l'ocupació i la formació professional, i la participació en estudis, informes i enquestes de caràcter econòmic.