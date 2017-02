El vial del port de Palamós estarà tallat per asfaltatge

L'Ajuntament de Palamós ha informat que demà, a primera hora del matí, s'iniciaran les tasques d'asfaltatge d'un tram de 450 metres de la ronda de l'Est (vial del Port), que connecta la zona de Sant Joan amb el port de Palamós. Aquests treballs afectaran la circulació per aquesta via ja que aquest tram romandrà tancat a la circulació fins al divendres, han comunicat fonts de l'Ajuntament.

El tram que s'asfaltarà serà, concretament, el comprès entre la carretera de la Fosca i el carrer de Roqueta, amb la inclusió també del perímetre dels dos giratoris situats a cada extrem d'aquest traçat. Aquestes tasques permetran l'asfaltatge de nou d'aquest espai que s'havia anat deteriorant amb el temps i on ara ja es feia necessària la realització d'una actuació d'arranjament i millora.

El projecte preveu el fressat, el reforç de les zones malmeses, el tractament amb reg asfàltic i, finalment, l'aplicació del nou asfaltat en tota la superfície. Un cop finalitzats aquests treballs es durà a terme el pintat de la senyalització horitzontal.

Amb motiu d'aquests treballs durant tota la setmana vinent, del 13 al 17 de febrer, aquest tram de la ronda de l'Est restarà tancat al trànsit. Per aquest motiu es desviarà la circulació per la carretera de la Fosca, mitjançant la qual es permetrà la connexió des del port amb Sant Joan i a la inversa.

El termini d'execució del procés d'asfaltatge és d'una setmana i el seu cost és de 45.288,49 euros, finançats en un 40% per l'Ajuntament de Palamós i, la resta, 60%, per Ports de la Generalitat, ja que aquest vial és el principal eix d'entrada i sortida de les mercaderies del port palamosí.

Les dues administracions tenen previst seguir fomentant aquests acords de col·laboració amb l'objectiu de poder asfaltar durant aquest any 2017 altres trams de la ronda de l'Est, arranjant progressivament la totalitat del traçat, han afegit les fonts municipals.