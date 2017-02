La companyia elèctrica Endesa adequarà una línia elèctrica que creua el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, al Baix Empordà, per protegir l'avifauna i disminuir-ne el risc d'electrocució. En concret, hi instal·larà dispositius de protecció al llarg d'un tram de 5,2 quilòmetres. La mesura també permetrà millorar el subministrament elèctric a gairebé 5.000 clients repartits entre els municipis de l´Escala, Sant Pere Pescador, Viladamat, Albons, Bellcaire d´Empordà i Torroella de Montgrí. Els treballs tenen un pressupost de 105.000 euros.

Millorar la protecció de l'avifauna i reduir el risc que els ocells s'electrocutin. Aquests són els principals objectius de l'actuació que Endesa ha previst en una línia elèctrica que creua el Parc del Montgrí.

Els treballs implicaran la instal·lació d'uns dispositius de protecció al llarg d'un tram de poc més de cinc quilòmetres, que variaran en funció de la classificació de cada torre i del risc envers les espècies. En concret, s'intervindrà en 17 suports diferents als quals s'hi introduiran millores individualitzades.

D'altra banda, a més de desmantellar suports de fusta i formigó i de canviar-ne uns de fusta per torres metàl·liques, se substituirà un transformador per un de nou dins d´una caseta prefabricada i es renovaran els aïlladors convencionals per uns de polimèrics (fabricats a base d´un compost de fibra de vidre i silicona), entre d'altres.

Paral·lelament, s'adequaran les torres de la línia per evitar el risc d'electrocució de les aus i s'instal·laran dispositius 'salva-ocells' per tal de fer-les més visibles i evitar que hi topin.

Adaptar les línies als entorns naturals

Els treballs s'emmarquen en el procés de construcció de la línia de 110 kV Juià-Castell d'Aro (Baix Empordà) i se suma a altres que s'estan fent arreu del territori per a fer compatibles aquestes infraestructures amb els entorns naturals.

D'altra banda, l'actuació permetrà el subministrament elèctric a la zona que compta amb uns 5.000 clients.