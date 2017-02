L'episodi de mala mar registra onades de fins a 6,8 metres a la boia de Begur

L´episodi de mala mar i fort vent que registra aquest dilluns el litoral català ha deixat onades de fins a 6,8 metres a la boia de Begur (Baix Empordà), per bé que l´alçada significativa, que equivaldria a la mitjana de les onades, ha estat de 4,4 metres. A la boia del port de Barcelona l´alçada significativa ha estat de 2,9 metres, i la màxima de 4,4 metres. A la del port de Tarragona la màxima ha estat de 2,98 metres i la significativa de 2 metres. Protecció Civil manté activada la fase d´alerta del pla Inuncat davant la persistència del fenomen, que almenys durarà fins demà. Es preveu que es mantinguin onades superiors als 2,5 metres. Des del cos d´emergències es recomana no acostar-se a espigons per fer fotografies o observar les onades per la perillositat que pot comportar.

El vent ha estat una altra de les variables que han acompanyat les tempestes d´aquest dilluns. Les ratxes més fortes s´han registrat a la Val d´Aran, on ha bufat amb velocitats de fins a 129 quilòmetres per hora. Al Pallars Sobirà n´hi ha hagut de 118 quilòmetres per hora, i al Pallars Jussà de 108.

També ha bufat amb ratxes de consideració a les comarques gironines. A la Cerdanya n´hi ha hagut de 104 quilòmetres per hora, i al Ripollès de 95.

Pel que fa a les precipitacions, des del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) s´indica que continuaran durant aquest dilluns a la nit amb possibilitat de tempesta.