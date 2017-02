Assalten i colpegen el propietari d´un bar de Platja d´Aro per robar-li 1.300 euros

acn/ddg platja d´aro

Els Mossos d'Esquadra busquen tres lladres que aquest cap de setmana van assaltar amb ganivets el propietari d'un bar-restaurant a Platja d'Aro, el van colpejar i li van robar 1.300 euros. L'home regentava el local Giovanna 2, situat a l'avinguda d´Estrasburg, però actualment el té tancat perquè se l'està traspassant. Aquest dissabte, mentre era al bar-restaurant arreglant uns papers, els tres assaltants van entrar aprofitant que havia deixat la persiana de l´establiment mig abaixada. Els lladres el van amenaçar amb els ganivets, el van colpejar a la cara i li van exigir els diners. Després, van fugir. La víctima, però, ha pogut identificar dos dels lladres, un dels quals era extreballador del local.

Robatori amb violència aquest cap de setmana passat a Platja d'Aro. Els fets van tenir lloc dissabte poc abans de les cinc de la tarda. La víctima, el propietari del bar Giovanna 2, es trobava aleshores a l'interior del local amb la persiana mig abaixada. El bar-restaurant està situat a l'avinguda Estrasburg, a prop de la zona centre del municipi. El local servia tapes, pizzes, entrepans i plats combinats, però actualment està tancat perquè el propietari va decidir traspassar-lo.

Precisament, aquest dissabte l'home es trobava a l'interior del local arreglant papers per al canvi de nom. Aprofitant que estava sol, i que tenien via lliure, els tres lladres van entrar al local amb ganivets a les mans. Van amenaçar el propietari, el van colpejar a la cara i li van exigir que els entregués diners. Van aconseguir un botí de 1.300 euros, van deixar la víctima contusionada i van fugir del lloc aproximadament vint minuts més tard.

Després de rebre l'avís, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i treballen per localitzar els assaltants. La recerca, però, s'enfoca clarament cap a l'entorn laboral de la víctima. I és que el propietari del Giovanna 2 va reconèixer dos dels lladres; un dels quals, precisament, havia estat treballador seu. Els mossos d'investigació tampoc descarten que al darrere de l'assalt hi pogués haver un assumpte de tràfic de drogues. De moment, encara no s'ha fet cap detenció en relació amb el cas.