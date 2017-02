Instal·laran dispositius de protecció per a ocells a la línia del Montgrí

La companyia elèctrica Endesa instal·larà en una línia aèria de mitjana tensió a 25 kV que discor­re pel massís del Montgrí dispositius de protecció de l´avifauna amb l´objectiu de disminuir-ne el risc d´electrocució i, alhora, millorar el subministrament elèctric a gairebé 5.000 clients repartits entre els municipis de l´Escala, Sant Pere Pescador, Viladamat, Albons, Bellcaire d´Empordà i ­Torroella de Montgrí.

Els treballs, que tenen un pressupost superior als 105.000 euros, es duran a terme en un tram de 5,2 quilòmetres de la línia, tot ells dins del Parc del Montgrí, i variaran en funció de la classificació del tipus de torre i del seu risc envers l´avifauna, ha informat la companyia. En total, s´intervindrà en 17 suports diferents, als quals s´introduiran un seguit d´adequacions individualitzades. Així, al marge de desmantellar un parell de suports de fusta i formigó i de canviar-ne uns de fusta per torres metàl·liques, se substituirà un transformador per un de nou dins d´una caseta prefabricada, es renovaran els aïlladors convencionals per uns de polimèrics (fabricats a base d´un compost de fibra de vidre i silicona), es canviaran seccionadors, s´enfundaran cables amb mànegues aïllants a un metre a cada banda de l´aïllador i es col·locaran elements antiposada.

Al mateix temps que es milloraran les torres de la línia per evitar el risc d´electrocució de les aus, també s´hi instal·laran dispositius salvaocells per tal de fer-los més visibles i evitar, així, el risc de col·lisió dels ocells amb la xarxa. Els elements escollits són tires de neoprè grapades al cable que es col·locaran de forma alterna cada 10 metres en tota la longitud de la línia intervinguda.

Aquesta actuació, que s´engloba en el procés de construcció de la línia de 110 kV Juià-Castell d´Aro, se suma a les altres que s´han dut a terme al territori per tal de fer compatibles les infraestructures elèctriques en entorns naturals i sensibles, principalment parcs i, alhora, garantir una bona qualitat i continuïtat del servei als clients que en depenen, han afegit les fonts d´Endesa.