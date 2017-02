L'Audiència de Girona condemna l'històric lladre de cotxes Miguelín a 8 anys de presó

L'Audiència de Girona ha condemnat Miguel Rodríguez Nogales, àlies Miguelín, a 8 anys i 1 dia de presó i a complir 31 dies de treballs per a la comunitat. Miguelín es va fer famós als anys vuitanta per robar cotxes. Des d'aleshores, acumula un llarg historial de detencions i condemnes. A més, mentre ha estat empresonat, també ha protagonitzat diverses vagues de fam i va arribar a fugir de la presó de Figueres l'any 2013 quan, des de la infermeria, va saltar a un teulat i es va despenjar amb uns llençols. En aquesta ocasió, l'acusat s'enfrontava a 11 anys de presó pel robatori d'un vehicle a Palafrugell i un atracament a Palamós. Com que ha reconegut els fets al judici, fiscalia i defensa han arribat a un acord.