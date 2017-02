L´Aula de Teatre de Palafrugell s´atura per la manca d´un local adequat

L´Aula de Teatre de Palafrugell va comunicar aquest cap de setmana que la representació d´El Parany era la darrera, de manera que l´associació queda en suspens mentre el seu director, Daniel Rebollo, atura el projecte durant almenys un any. L´Aula va comunicar-ho mitjançant un manifest que va llegir i que exposa que no s´ha concretat l´espai que demanava per ser la seva seu social i que permetés desenvolupar-hi una activitat potent. «Després de moltes vicissituds, canvis, sorpreses i decepcions, aquest aspecte ha quedat en només unes sales de la planta baixa d´un antic Museu del Suro en estat precari i que fa impossible utilitzar la resta de l´edifici, en contra del que se´ns havia dit en un principi», recull l´escrit.

L´alcalde, Juli Fernández, va explicar ahir que el pla d´equipaments culturals de la vila recull que l´antic Museu de Suro ha d´acollir un centre d´arts escèniques i artístiques, però que és cert que porta retard. En tot cas, va concretar que vol tenir una trobada amb l´Aula i l´associació d´usuaris i amics de les aules de teatre i cinema de Palafrugell (ACTUA) per exposar com es troba el projecte. Fernández va afegir que aquesta problemàtica es ve arrossegant des de fa temps –com reconeix la pròpia Aula: «L´estat de la qüestió no deriva d´un govern concret o d´una majoria determinada a l´Ajuntament. No és això. Aquest dèficit que avui posem de manifest és un mal endèmic que s´ha anat repetint en els últims quatre mandats»–.

El batlle va explicar que l´Aula de Teatre havia disposat del Mercantil com a magatzem i el teatre per assajar-hi, però que l´any passat va ser traslladada a l´antic Museu del Suro.

En tot cas, «l´Aula de Teatre s´atura aquí, 14 anys després del seu naixement», mentre que ACTUA «es mantindrà latent, com a interlocutora disposada a parlar amb qui en tingui ganes de veritat». Quant al director, «obre un període de reflexió» amb la voluntat de «donar un nou impuls al projecte», sempre que «hi hagi una resposta». El manifest de comiat clou exposant que «entenem imprescindible que la cultura de base, per a la política, sigui quelcom més que una simple paraula».