Condemnat un home per presentar un certificat fals d'enginyer col·legiat

El jutjat penal número 4 de Girona ha condemnat un veí de Palafrugell per un delicte de falsificació d'un certificat oficial, després que el 2011 presentés un document com a col·legiat del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona, del qual s'havia donat de baixa dies abans. Fou el propi Col·legi el que va denunciar l'home, que ha estat condemnat en sentència ferma a pagar una multa diària de sis euros durant tres mesos i al pagament de les costes del procés judicial.

El Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona ha alertat del risc d'intrusisme a la professió arran de la no obligatorietat del control col·legial en els projectes. En aquest sentit, en un comunicat, el Col·legi «reivindica el seu paper per assegurar la veracitat documental i la validació per saber si els professionals implicats són competents per exercir i, per tant, estan coberts per la pòlissa de responsabilitat civil obligatòria».

Els fets jutjats es remunten al 2011, quan l'acusat va presentar un certificat del 17 de maig segons el qual constava com a col·legiat al Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials. El certificat s'incloïa en el projecte per a la legalització d'un bar que havia entregat a l'Ajuntament de Palafrugell. Es dona el cas, però, que l'acusat s'havia donat de baixa del Col·legi el 7 de maig d'aquell any. La sentència exposa que el document, «malgrat les semblances amb un certificiat oficial del Col·legi d'Enginyers, havia estat elaborat pel mateix acusat o, a encàrrec seu, per una tercera persona» i no lligava amb el format que li tocaria d'acord amb la data «ni amb el segell i inscripcions relatives al Col·legi». Per aquest motiu, ha estat condemnat per un delicte de falsificació de certificat oficial.

Desregulació del control

El Col·legi gironí ha exposat que aquest cas és un exemple del risc que hi ha que aquests casos vagin en augment «a causa de la desregulació produïda el 2010 (...), que introduïa la no obligatorietat del control col·legial en la majoria de treballs d'enginyeria en favor d'un suposat benefici econòmic per als clients», però que suposa «indefensió del ciutadà, empresa o administració pel fet que desconeix si l'enginyer que ha contractat disposa de les atribucions que diu tenir i si gaudeix d'una assegurança de responsabilitat civil adequada». Per aquest motiu, el Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials «reivindica la labor de supervisió i de control i recomana a l'administració, empreses o particulars que quan contractin projectes d'enginyeria l'exigeixin i en comprovin la seva autenticitat per tal de garantir-ne la completa qualitat i seguretat».