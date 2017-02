Ports i l'Ajuntament milloren la ronda de l'Est de Palamós

Ports de la Generalitat i l'Ajuntament de Palamós (Baix Empordà) han fet una inversió junta per millorar un tram ferm de la ronda de l'Est del municipi. Aquesta via és la que connecta la zona de Sant Joan amb el port de Palamós i és el principal eix d´entrada i sortida de mercaderies de les instal·lacions portuàries. L'actuació, valorada en 45.000 euros, és l'inici d'un projecte que preveu actuar a tota la carretera. El treballs s'han iniciat aquest dilluns i s'allargarà fins divendres. Mentre durin les obres, la circulació es desviarà per la carretera de la Fosca.

La carretera suporta un important volum de trànsit i exerceix d'eix d'entrada i sortida de les mercaderies de les instal·lacions del port de Palamós. Les obres suposen la millora del ferm en el tram de prop de mig quilòmetre comprès entre la carretera de la Fosca i el carrer Roqueta, així com la l´asfaltatge dels dos giratoris que hi ha a banda i banda del tram on s'està actuant des d'aquest dilluns. Es tracta de la primera part d'una intervenció que busca millorar tota la ronda. En aquest sentit, el gerent de Ports, Joan Pere Gómez, ha anunciat un nou acord de col·laboració per tal de continuar amb el segon tram l'any vinent. L'actuació ha tingut un cost de 45.000 euros, el 60% dels quals anirà a càrrec de l'administració portuària i la resta l'assumirà l'Ajuntament.