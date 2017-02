L´última analítica dels pous de la Bisbal detecta un valor elevat d´un altre fitosanitari

La darrera analítica de l'aigua dels pous de la Bisbal d'Empordà ha detectat la presència en excés d'un altre fitosanitari, el carbendazim. Així, mentre les concentracions de la terbutilazina i del diuró –els dos fitosanitaris que van motivar la declaració que l'aigua d'aquests pous no era apta per beure i cuinar durant el passat mes d'agost– es troben per sota del límit que estableix la normativa estatal, ara ha aparegut aquest fungicida. Concretament, el valor recollit a l'analítica de Sorea és de 0,3 micrograms per litre –la concentració màxima que permet la normativa espanyola per al consum humà és de 0,1 micrograms per litre–, ha concretat la regidora de Salut de la Bisbal, Gemma Pascual, qui ha precisat que els valors en l'aigua de boca són correctes ja que els filtres de carbó actiu que es van instal·lar per eliminar les concentracions de terbutilazina i diuró segueixen en funcionament.

La regidora ha explicat que l'analítica va arribar a l'Ajuntament la setmana passada. En les mostres recollides en l'aigua de pou, la companyia d'aigües va examinar fins a 60 fitosanitaris, entre els quals el carbendazim va donar un valor excessiu al que permet la normativa de consum d'aigua. No obstant això, aquesta concentració no arriba a l'aigua de l'aixeta gràcies a l'acció depuradora dels filtres de carbó actiu.

Pascual ha comentat que, arran de l'excés d'aquest fitosanitari, l'Ajuntament ha demanat una nova reunió amb els tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua per comunicar-los aquesta dada. Alhora, l'Ajuntament vol saber com avança la detecció de l'origen de la contaminació dels pous.