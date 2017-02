La senyalització d´un dels radars de Llofriu també aixeca queixes dels usuaris

L'equip de govern de Palafrugell ha sol·licitat permís al Servei Català de Trànsit i a la Direcció General de Carreteres per poder desplaçar un dels senyals lluminosos que hi ha a la travessera de Llofriu i que estableix un límit màxim de velocitat per als vehicles de 50 quilòmetres per hora. El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya ja va posar sobre la taula en el darrer ple municipal aquesta ubicació, que es troba just després del radar que controla els vehicles que circulen cap a Palafrugell. Però també hi ha usuaris que hi mostren el seu desacord. Un d'ells és l'artista palafrugellenc Josep Costa Sobrepera, que ja ha rebut dues multes per excés de velocitat en ser caçat per aquest radar.

Fa un any, l'Ajuntament de Palafrugell va anunciar que anul·lava les 6.808 sancions que havia imposat amb el sistema de control de velocitat que aleshores hi havia a la travessera: el semàfor es posava en vermell quan s'excedia la velocitat màxima permesa. L'Ajuntament va prendre la decisió arran de disfuncions detectades a l'hora de retratar els vehicles quan passaven el semàfor en àmbar o vermell. El sistema va ser retirat.

A l'estiu de l'any passat, l'Ajuntament va optar per un sistema més convencional de control de velocitat: un radar a cada entrada de la travessera. Els sistemes per controlar la velocitat dels vehicles que hi circulen, però, semblen condemnats a ser motiu de queixa.

Ho exemplifica Costa Sobrepera, que ha rebut dues multes del 24 i el 29 d'octubre per circular a 72 i 70 quilòmetres per hora, respectivament, amb sancions de 300 euros i la retirada de dos punts del carnet; i de 100 euros. L'artista considera, com al seu dia va manifestar ERC, que el senyal lluminós de 50 quilòmetres per hora ha d'estar col·locat abans del radar –com passa amb el radar que hi ha a l'altra entrada a Llofriu o en un altre de polèmic com és el de la carretera C-31 entre Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro–. Josep Costa, que amb l'anterior sistema va rebre quatre sancions, exposa que els senyals previs que alerten de la presència del radar i que cal reduir la velocitat no són visibles de nit. A més, subratlla, el radar es troba darrere d'una casa, de manera que els conductors no el veuen fins instants abans de superar-lo.

L'alcalde, Juli Fernández, ha afirmat que la ubicació d'aquest senyal no és cap excusa per no respectar la velocitat ja que el radar està suficientment informat. La ubicació del senyal lluminós respon al fet que es troba dins de la trama urbana i, per tant, l'Ajuntament el pot col·locar sense haver de demanar permís a cap altra administració; i perquè funciona amb un sistema de càrrega solar que, en un altre punt, rebria l'ombra de la casa. En tot cas, el govern planteja la seva reubicació, motiu pel qual ha demanat l'autorització a Carreteres i Trànsit, que tenen les competències de l'espai on hauria d'anar.