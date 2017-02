Ni panys, ni aigua, ni electricitat

El bloc de pisos del número 58 del carrer del Morró de la Bisbal d'Empordà es veu nou i acollidor, amb un element patrimonial destacat a escassos centímetres de l'entrada que el distingeix: una xemeneia d'un antic forn de ceràmica. La realitat a l'interior és diferent a la que qualsevol es pot imaginar quan veu l'edifici, encara que no excepcional: la primera mostra n'és que la porta d'entrada al bloc no té pany. Aquest dijous al matí, uns metres més endins, un lampista remenava l'armari dels comptadors de l'electricitat, que queda tancat, no amb un pany, sinó amb un candau de seguretat, com passa amb el dels comptadors d'aigua. Una mesura presa per les companyies responsables dels dos serveis amb la comunitat de propietaris per qüestions de seguretat: evitar que siguin punxats amb connexions precàries que provoquin un mal major. A l'edifici, de 17 apartaments que hi ha, set tenen propietaris, vuit estan ocupats i dos que no tenen porta estan buits. Una situació complexa, com reconeix la regidora de Serveis Socials, Maite Bravo, ja que, al fet de l'ocupació i que hi ha tres famílies amb menors, la convivència està degradada i és insostenible.

L'Ajuntament busca una sortida a les tres famílies amb menors, que es troben en situació d'exclusió residencial: Serveis Socials treballa en l'adequació de tres pisos per reubicar-les. Bravo ha concretat que falta la cèdul·la d'habitabilitat dels pisos per reallotjar-les, però que es farà «al més aviat possible».

La Isabel té 43 anys, dos fills al seu càrrec de 16 i 14 anys i cobra 600 euros del PIRMI. Des del passat agost viu al 3r 4a del bloc. Explica que si han ocupat el pis és per necessitat, però que la seva existència s'ha deteriorat des que el 26 de gener les companyies de llum i aigua van canviar els panys de l'armari dels comptadors pels candaus de seguretat. Des d'aleshores, «ho estem passant fatal» ja que no tenen cap dels serveis i exigeix a l'Ajuntament una sortida. De moment espera, com les dues altres famílies, perquè la solució de Bravo de reubicar-los en un habitatge amb els serveis no es concreta. Les altres dues famílies ocupes amb menors i exclusió residencial són la de l'Araceli, que té un nen de quatre anys i cobra una ajuda de 426 euros al mes; i l'Abdel, que té un nen de dos anys i ingressa del PIRMI 570 euros. Tenen espelmes, i l'aigua i el menjar els reben d'amics.

La Isabel creu que els altres ocupes no han recorregut a l'Ajuntament perquè no tenen nens i explica que van entrar als pisos comprant les claus: ella diu que en va pagar 150 euros, mentre que l'Abdel, 350.

Bravo exposa que en aquest bloc la «problemàtica és complexa» per la manca de serveis per a tres famílies amb menors; perquè els pisos ocupats no són de ningú ja que el banc està fent els tràmits per assumir-ne la titularitat després que fes fallida la promotora, de manera que ara ningú els pot reclamar judicialment; i perquè la convivència ha desaparegut –«fins ara, l'ocupació estava dins d'un marge de civisme, però ha derivat en denúncies i queixes de díficil mediació; és la primera vegada que ens trobem amb aquesta situació».

Si la situació s'ha tensat per a les tres famílies ocupes amb menors –«els problemes van començar al gener», diu la Isabel–, a la mateixa conclusió s'arriba parlant amb els propietaris. La regidora reconeix que tothom en el bloc està «nerviós» i d'ells mateixos es desprèn que un mínim malentès pot derivar en un incident.

Els propietaris exposen que les ocupacions de pisos van començar el novembre del 2015. La promotora va portar-ho als jutjats i van expulsar els ocupes que hi havia. Aleshores, la promotora va instal·lar portes metàl·liques de protecció que ja no tanquen res. Fins al passat desembre, la problemàtica dels propietaris amb els ocupes no passava de fresses, però a partir d'aquell mes es va disparar el nombre de portes rebentades i la gent que desconeixen que entren i surten, cosa que els genera inseguretat.

Una de les propietàries afirma que «no estem tranquils a casa nostra, a qualsevol hora toquen el timbre i t'exigeixen que els donis les claus dels comptadors o no baixem a la fleca al vespre per no trobar-nos-els». Un propietari ha interposat una denúncia per amenaces d'un home que estava esbotzant una porta i li van cridar l'atenció i per danys del mobiliari –el pany de la porta d'entrada l'han canviat tres cops. També van canviar el pany de l'aparcament i en van instal·lar un a l'ascensor per poder-hi baixar ja que s'havien trobat la plaça ocupada per un cotxe que no era de cap propietari, van retirar-ne un altre que hi estava abandonat i se n'han trobat algun de ratllat. Es queixen d'actituds incíviques com orinar a l'ascensor i fumar porros als replans.

Afirmen que els talls d'aigua i llum eren constants per cada cop que algun dels ocupes els punxava i que amb les companyies van decidir recórrer als candaus de seguretat perquè la instal·lació elèctrica podia «petar en qualsevol moment amb les connexions que hi feien i, al costat, hi ha la instal·lació de gas...». Els propietaris han reclamat la intervenció de l'Ajuntament, lamenten que, malgrat no ser els propietaris del pisos ocupats, «nosaltres en patim les conseqüències» i exposen que, tot i actuar en tot moment legalment, es troben en una total situació d'indefensió que els ha portat a una situació límit.