El cas de l'home de Palafrugell que va matar el veí arribarà a judici d'aquí a un mes

El proper 12 de maig començarà a la secció quarta de l'Audiència de Girona el judici pel cas de l'home de Palafrugell que va matar el seu veí, a principis de juny del 2014. El procés serà amb jurat popular i l'acusat, José Gamero, s'enfronta a 23 anys de presó, segons la petició del fiscal. L'escrit de l'acusació pública recorda que el processat i la víctima, José Antonio González, es van conèixer l'any 2006, quan Gamero va anar a viure –amb la seva esposa– a un pis del carrer Àngel López de Palafrugell. En un altre pis de la mateixa planta de l'edifici hi residia González, amb qui l'acusat «va desenvolupar una enemistat que va derivar en diversos conflictes entre els dos».

La fiscalia apunta que, a causa d'aquesta enemistat, Gamero va prendre la decisió de posar fi a la vida de la víctima. Per això, va aconseguir dues armes de foc: una pistola pneumàtica que va ser transformada per disparar cartutxos i una pistola artesanal també apta per a cartutxos. Així mateix, l'acusat tenia munició per a les dues armes de foc. El fiscal remarca que a la mitjanit del 5 de juny del 2014, Gamero es trobava dins el seu pis amb la seva esposa quan es va generar una discussió amb González. Llavors, l'acusat va sortir al replà de l'escala amb les dues armes i un ganivet. Tot seguit, hi va haver una baralla entre ells i Gamero va apunyalar el veí. Aleshores, quan González estava «indefens a terra», el processat va disparar amb una de les armes de foc, provocant-li la mort.

L'acusació pública demana 20 anys de presó per a Gamero pel delicte d'assassinat i tres anys de presó per tinença il·lícita d'armes. En concepte de responsabilitat civil, el fiscal sol·licita a l'acusat que indemnitzi amb 210.000 euros la mare de la víctima i amb 140.000 euros els germans.