Trenquen a cop de roc els vidres de l'autocar del Kayak del Ter

Bretolada al poble de Colomers a tocar les ribes del Ter. Uns brètols van dedicar-se la matinada de dijous a divendres a trencar a cops de roc els vidres de l'autocar de l'empresa Kayak del Ter.

Aquest autocar, d'estètica britànica, de dos pisos i vermell es troba aparcat a tocar de la carretera que uneix Colomers amb Verges, on hi ha les instal·lacions del Kayak del Ter. Un treballador es va trobar ahir el matí la bretolada i, sortosament, els brètols no es van emportar res de dins de l'autocar, ja que és on hi ha l'equipament per als practicants del kayak.